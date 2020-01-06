Раздавшего деньги со словами о «холопах» Жириновского проверит комиссия по этике

Он отметил, что комиссия соберется 13 января, когда все депутаты вернутся в Москву после праздников.

«Сейчас никого нет», — пояснил он, отвечая на вопрос о том, планирует ли комиссия обсудить поведение главы парламентской партии.

Владимир Жириновский во время новогодних каникул начал активно выходить в места народных гуляний и общаться с москвичами и гостями российской столицы. При этом он раздавал прохожим деньги на «подарки» и чебуреки.

При этом на опубликованном видео на его странице в Instagram можно услышать, как Жириновский говорит: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы».

На сайте ЛДПР говорится, что в последний раз лидер партии «выходил в народ» в минувшее воскресенье на Манежную площадь, где решил заменить Деда Мороза .По словам политика, главное в эти дни праздничное настроение, хорошая компания и прекрасная погода