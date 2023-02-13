Власть 13 февраля 2023, 05:30 «Разберемся сами». Захарова рассказала об истинном «гене свободы» Представитель МИД Захарова: Африка более свободна, чем Запад

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Ксении Жеребцовой в выпуске «Жеребцова и точка» рассказала о «гене свободы» и удивительном проявлении независимости стран Африканского континента. Дипломат отметила, что Запад, который заявляет о своей свободе, абсолютно несвободен и может возмущаться лишь шепотом по углам.

Свобода — это не то, что можно почувствовать или ощутить, это нечто «прошитое генетически». Такое понятие свободы навязывают «западники». Они заявляют, что есть «генетически свободные» люди, пояснила Захарова. И именно такими людьми являются украинцы — эту тему активно продвигали на Украине.

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«Им говорили, что они генетически свободны, поэтому они отличаются от нас. А мы, как там говорила одна наша деятельница, холопы-рабы. Мы исторически холопы-рабы, а Украина нет, поэтому она должна наконец от нас оторваться, она свободна. Потому что она такая же генетически свободная, как и остальной Запад. <…> Киевский режим пригласили в клуб „свободных“», — пояснила дипломат.

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Недавно Мария Захарова в составе делегации МИД России побывала в нескольких африканских странах. Она отметила их удивительную независимость, несмотря на историю континента, который веками находился под гнетом западного империализма. У колоний не было самостоятельности, государственности и независимости. Африка много веков была жертвой работорговли.

«Посмотрите, насколько свободными и независимыми они оказались, в отличие от многих сателлитов США. На них давят, им угрожают, их чем-то пытаются заманить. Они говорят одно — „мы разберемся сами“», — рассказала Захарова.

Вот где истинный «ген свободы», а не у стран НАТО, которые шепчутся по углам, что США их «подставили» — лишили газа и российского рынка.

«И они могут это только шепотом произнести в коридоре. Это ген свободы в них играет?» — задалась вопросом российский дипломат.