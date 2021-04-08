За нарушения на переездах в 5 раз увеличили штраф

В Госдуме приняли поправки к КоАП в пять раз, до пяти тысяч рублей, увеличивающие штраф за нарушение правил на железнодорожных переездах. В этом же документе содержится новая норма, которая вводит штраф до 30 тысяч рублей за высадку из транспорта несовершеннолетнего безбилетника.

Законопроект опубликован в парламентской электронной базе данных. За самые грубые нарушения правил движения, выезд на переезд при закрытом шлагбауме или красном сигнале светофора, сейчас наказывают штрафом в одну тысячу рублей или лишением прав на срок до трех месяцев. Сумма будет увеличена до пяти тысяч рублей без права на дисконт при оплате в течение 20 дней. Такие же меры будут принимать к водителям, которые пересекли нерегулируемый переезд в «пределах видимости» поезда.

Как сообщили газете «Коммерсант» в ОАО РЖД, сейчас на переездах установлено 270 автоматических камер. На нерегулируемых контролируют соблюдение правил сотрудники ГИБДД. В 2020 году на переездах произошло 204 аварии.

Несколькими днями ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за пьянство за рулем. Предусмотрена возможность применения реальных тюремных сроков до трех лет, и заметное увеличение размера штрафов.