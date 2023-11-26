Власть 26 ноября 2023, 12:28 Расцвет национализма. Песков указал на связь Майдана и сегодняшних трагедий на Украине Песков: госпереворот на Украине спровоцировал расцвет нацистских настроений ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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В ходе силового переворота на Украине 10 лет назад свергли легитимную власть. Сам Запад не был бы рад госпереворотам на своей территории. Но легковесный популизм, не приносящий ничего хорошего, стал модой среди политиков европейских стран. Об этом журналисту «России-1» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликовали в Telegram-канале обозревателя.

Официальный представитель Кремля выразил сожаление, говоря о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Майдан на Украине стал «символом» стремления к свободе.

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«Очень жаль, <…> в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник», — подчеркнул Песков.

Он обратил внимание, что легитимную власть в республике свергли, несмотря на подписанные гарантии европейских государств. После Майдана в стране начали расцветать ультранационалистические и откровенно нацистские настроения.

«Это привело к возникновению такого режима в Киеве, который оказался опасен для <…> части своего народа, имеются в виду русские», — заметил пресс-секретарь президента России.

До сих пор ситуация на Украине сопровождается трагедиями, заключил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты осуждают только те госперевороты, в которых не участвуют сами. Дипломат напомнила о молчаливом одобрении Западом проведения властями Украины так называемой антитеррористической операции против регионов.