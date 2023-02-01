01 февраля 2023, 17:09
Расценим как грабеж. Захарова предупредила об ответе на изъятие активов России Западом
Захарова: Россия расценит как грабеж попытки изъять активы России на Западе
Если Запад попытается изъять российские активы для передачи Украине, эти действия не останутся без ответа. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.
«Попытки посягательства на российские имущество, активы будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа», — подчеркнула Захарова.
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В августе 2022 года правительство Украины утвердило указ о передаче в пользу страны 903 объектов, которые принадлежат России. Премьер-министр республики Денис Шмыгаль тогда заявил, что конфискованное планируется разделить на три категории.
Первая — активы российских банков. Вторая — активы, которые принадлежат гражданам РФ и российским компаниям, подпавшим под санкции. И третья — имущество, принадлежащее российскому государству, уточнил РБК.
Минувшей осенью зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о возможном изъятии имущества иностранных инвесторов в случае принятия резолюции о репарациях для Украины. Он подчеркнул, что России придется изымать деньги и собственность частных инвесторов западных стран, хотя они и не отвечают за действия своих властей.
Мария Захарова
Запад
МИД РФ
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