Власть 01 февраля 2023, 17:09 Расценим как грабеж. Захарова предупредила об ответе на изъятие активов России Западом Захарова: Россия расценит как грабеж попытки изъять активы России на Западе РИА «Новости»

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Если Запад попытается изъять российские активы для передачи Украине, эти действия не останутся без ответа. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«Попытки посягательства на российские имущество, активы будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа», — подчеркнула Захарова.

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В августе 2022 года правительство Украины утвердило указ о передаче в пользу страны 903 объектов, которые принадлежат России. Премьер-министр республики Денис Шмыгаль тогда заявил, что конфискованное планируется разделить на три категории.

Первая — активы российских банков. Вторая — активы, которые принадлежат гражданам РФ и российским компаниям, подпавшим под санкции. И третья — имущество, принадлежащее российскому государству, уточнил РБК.

Минувшей осенью зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о возможном изъятии имущества иностранных инвесторов в случае принятия резолюции о репарациях для Украины. Он подчеркнул, что России придется изымать деньги и собственность частных инвесторов западных стран, хотя они и не отвечают за действия своих властей.