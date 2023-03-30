30 марта 2023, 01:30
Рассуждения Блинкена о недопустимости перемирия на Украине назвали «неглубоким анализом»
Глава МИД Лавров счел недалекими слова Блинкена о недопустимости перемирия на Украине
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о недопустимости перемирия на Украине являются «неглубоким анализом» ситуации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого привел ТАСС.
«Господин [Энтони] Блинкен выступал вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие [на Украине] будет в интересах России, а этого допустить нельзя. На чем основывается такой неглубокий, прямо скажем, анализ? Мне сказать трудно», — подчеркнул министр после переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.
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Лавров допустил, что это связано с нежеланием Запада останавливать противостояние, в котором он видит свои геополитические интересы. Прежде всего, речь идет о попытках устранить на мировой арене такого конкурента, как Россию.
Российская сторона, добавил глава МИД, ценит взвешенную позицию иранских властей относительного конфликта. Он напомнил, что страны НАТО все больше втягиваются в ситуацию на Украине.
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