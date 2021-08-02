Член Совета Федерации Владимир Джабаров обсудил с изданием Lenta.ru слова украинского политического эксперта Тараса Семенюка. Тот заявил, что из-за достройки газопровода «Северный поток — 2» Киев должен потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО.

По мнению Джабарова, Украина пытается обострить ситуацию вокруг «Северного потока —2» любой ценой.

«Раз у них не получилось напрямую заблокировать строительство проекта, сейчас они хотят потребовать для себя какой-то особый статус и спровоцировать какой-нибудь конфликт с Россией, чтобы американцы сразу встали на их защиту», — заметил сенатор.

По его словам, киевские власти напрасно обольщаются насчет американских партнеров, которые всегда отличались прагматизмом. Исходя из этого Джабаров усомнился, что Штаты встанут на защиту Украины, если та будет и дальше провоцировать Россию.

«Они рассуждают не как политики, а как банальные торгаши на рынке. Вот газ будут качать по „Северному потоку“, а по украинскому газопроводу не будут. И наш президент, и глава „Газпрома“ не раз говорили о том, что есть конкретный договор с Украиной по транзиту газа, и мы его выполняем. А вот что будет после 2024 года — решится позже», — добавил парламентарий.