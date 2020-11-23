Расстрелявшему сослуживцев воронежскому срочнику предъявлено обвинение

Солдату-срочнику Антону Макарову, убившего трех сослуживцев на аэродроме в Воронеже, предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям об убийстве и хищении оружия. После этого он отказался давать показания.

Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемого Яна Горюнова. По ее словам, психолого-психиатрическая экспертиза ее подзащитному пока не назначена.

Следствие считает, что Макаров заранее спланировал расстрел сослуживцев и ждал подходящего момента.

«Обезоружив офицера и прикрываясь водителем, Макаров расстрелял спящего сослуживца, ранив перед этим еще одного рядового, а затем спешно скрылся из части и направился к родственникам в село Землянск», — рассказал собеседник агентства ТАСС.

Возможно, преступление было совершено из мести или обиды. Рассматриваются и другие версии.

В характеристике, выданной гимназией, в которой учился Макаров сказано, что он отличается вспыльчивостью и конфликтностью, принципиален и честен.