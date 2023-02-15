Власть 15 февраля 2023, 12:52 Расстрел ВСУ медиков под Угледаром назвали нарушением гуманитарных норм Песков заявил о постоянном нарушении ВСУ международных правил после расстрела врачей в ДНР РИА «Новости»

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Украинские военные регулярно нарушали все гуманитарные правила и нормы, на что обращали внимание российские дипломаты на международных площадках. Как сообщили «Известия», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя расстрел врачей украинскими боевиками под Угледаром.

Он подчеркнул, что новый случай только подтвердил это поведение представителей украинского режима.

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«Наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм», — заявил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин в режиме онлайн получает от военных всю информацию о происходящих событиях в зоне проведения специальной военной операции. Так он ответил на вопрос, знает ли российский лидер о расстреле врачей.

Группа медиков, приехавшая в Угледар для эвакуации раненых, попала под обстрел украинских войск. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он подчеркнул, что от ведения огня ВСУ не остановили даже опознавательные знаки на машине и одежде врачей. При этом боевики прекрасно понимали, кого обстреливают, так как для наведения использовали квадрокоптеры.

Гагин добавил, что подобные случаи происходили и на других участках проведения специальной военной операции.