Эксперт Павел Рыжевский считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не особо устраивает представителей своей партии, поскольку «жестко продавливает свою политику». По его словам, однопартийцы Джонсона голосуют не так, как было принято в партии и вариант жесткого Brexit исключен. Несмотря на это Англия все равно намерена выйти из ЕС и вопрос лишь в том, каким именно образом это будет сделано, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

«Зачем Англии тянуть на себе Германию и играть на поводу у США, под которыми вроде как находится сама Германия? Поэтому Англия взяла этот путь (Brexit — прим. ред.) и даже так называемых любителей Европы не идет речи о том, чтобы оставаться в ЕС. А как расстаться с Европой: дипломатично или „по-английски“, как не получилось у Джонсона из-за Консерваторов», — заключил Рыжевский.