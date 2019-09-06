  • «Расстаться дипломатично или „по-английски“»: политолог — о выходе Британии из ЕС

    06 сентября 2019, 18:19

    Анастасия Карпеева

    Палата общин британского парламента приняла законопроект, который должен не допустить выход страны из Европейского союза без соглашения 31 октября. Политолог Павел Рыжевский прокомментировал нововведение, сообщил сайт NewsFront.

    Эксперт Павел Рыжевский считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не особо устраивает представителей своей партии, поскольку «жестко продавливает свою политику». По его словам, однопартийцы Джонсона голосуют не так, как было принято в партии и вариант жесткого Brexit исключен. Несмотря на это Англия все равно намерена выйти из ЕС и вопрос лишь в том, каким именно образом это будет сделано, сообщил сайт «ПолитЭксперт».

    «Зачем Англии тянуть на себе Германию и играть на поводу у США, под которыми вроде как находится сама Германия? Поэтому Англия взяла этот путь (Brexit — прим. ред.) и даже так называемых любителей Европы не идет речи о том, чтобы оставаться в ЕС. А как расстаться с Европой: дипломатично или „по-английски“, как не получилось у Джонсона из-за Консерваторов», — заключил Рыжевский.