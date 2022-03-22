Расследование деятельности биолабораторий на Украине предложили провести в Госдуме

Госдума намерена начать парламентское расследование обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на Украине. Постановление парламентарии рассмотрят 22 марта. В последний раз подобный инструмент депутаты использовали в 2009 году, когда искали причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщил «Коммерсант».

Документ, который рассмотрят депутаты, предполагает поддержать инициативу расследования и обратиться в Совет федерации с предложением о создании совместной комиссии. От Думы туда войдут 14 человек — представители всех фракций.

Инициатива расследования возникла у депутата от «Единой России» Ирины Яровой, ее поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Перед этим заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала на слушаниях в Сенате, что на Украине действовали биолаборатории и Киев с Вашингтоном опасаются, что материалы исследований попадут в руки российских военных.

По данным Минобороны РФ, в день начала спецоперации сотрудники ряда украинских лабораторий уничтожили особо опасные патогены, в том числе возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры. Также военное ведомство утверждает, что украинские ученые получили от США 32 миллиона долларов, а российский МИД убежден, что там создавалось «этнически ориентированное» биооружие.

В Киеве и Вашингтоне настаивают, что речь шла об исследованиях исключительно мирной направленности, и обвиняют Россию в дезинформации.

Будущие члены комиссии пока слабо представляют, как они будут вести расследование, связанное с объектами на территории другого государства. Организационное собрание запланировано на 22 марта.

Если постановление будет поддержано, это станет третьим полноценным парламентским расследованием за последние 20 лет. Осенью 2004 года была создана совместная комиссия Совфеда и Госдумы по расследованию теракта в Беслане. В сентябре 2009 года парламентарии занялись поиском причин серьезной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.