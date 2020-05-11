Расширенные полномочия глав субъектов сохранятся после окончания периода нерабочих дней

Полномочия глав субъектов продлеваются после окончания периода нерабочих дней. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время обращения президент сообщил, что нерабочий период завершается в России с 12 мая. При этом отмена ограничительных мер не будет быстрой. Все полномочия глав субъектов будут действовать и дальше.

«В каждом регионе страны есть готовность и все необходимое для того, чтобы оказывать людям с тяжелыми осложнениями специализированную, в том числе реанимационную помощь. Подчеркну, практически всем, кто в ней нуждается», — отметил Путин.

Он добавил, что решающее слово во всех мерах по борьбе с эпидемией принадлежит медикам. Лидер страны поручил правительству и регионам продолжить контроль за соблюдением мер и эпидемиологической безопасности в связи с коронавирусом. Путин подчеркнул, что сейчас нельзя допустить отката назад и нового роста заболеваний.

Нерабочий период был объявлен в России в конце марта из-за распространения коронавируса. Такую меру ввели для улучшения эпидемиологической ситуации. Сейчас в стране насчитывается 221 344 случая заражения, и 39 801 пациент вылечился от COVID-19.