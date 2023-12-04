Власть 04 декабря 2023, 13:10 Рассчитывающую на финансовую помощь ЕС Украину сравнили с бездонной бочкой Песков сравнил финансовую помощь Украине от ЕС с бесполезным сжиганием денег РИА «Новости»

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Странам Евросоюза все тяжелее оказывать финансовую помощь Украине, но окончательное решение о дальнейшей поддержке киевского режима они должны принять самостоятельно. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал материал газеты The Financial Times о том, что Украина не получит 50 миллиардов евро от Евросоюза из-за прихода к власти ультраправых политиков и экономического кризиса в Германии.

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«Это, скорее, вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что, в отличие от ситуации в Евросоюзе, российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и способна обеспечить дальнейший режим для ее продолжения.

Журналисты The Financial Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников сообщили, что власти стран ЕС не смогли договориться о выполнении совместного бюджета, в котором предусмотрели выделение 50 миллиардов евро Украине. В качестве причин собеседники назвали победу на парламентских выборах в Нидерландах ультраправой «Партии свободы» Герта Вилдерса и решение правительства Германии о сокращении бюджетных трат.