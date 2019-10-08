Распространителей запрещенной информации лишат e-mail и мессенджеров

Законопроект, предполагающий блокировку e-mail-сервисов и мессенджеров пользователей, публикующих запрещенную в России информацию, внесен в Госдуму. Об этом сообщил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — „организатор сервиса обмена сообщениями“», — объяснил Клишас — один из авторов законопроекта. Его слова привело РИА «Новости».

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По словам сенатора, также в Админкодекс России внесут изменения, позволяющие наказывать организаторов сервисов, если из-за их недосмотра пользователи будут иметь возможность распространять запрещенную информацию.

Кроме того, изменения, которые прописаны в законопроекте, коснутся самих недобросовестных пользователей — интернет-террористов и других, нарушающих действующее законодательство. По мнению сенатора, следует блокировать не их отдельные незаконные сообщения, а сразу пользователя.

Авторами законопроекта выступили, кроме Клишаса, сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.