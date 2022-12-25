Власть 25 декабря 2022, 20:47 Повышение налогов предложили распространить на не служивших в армии россиян Депутат Нилов поддержал повышение налогов для уехавших за границу россиян

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Инициативу о повышении налогов для уехавших из страны россиян, с которой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поддержал заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по аграрным вопросам Олег Нилов. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что меру нужно также распространить на тех, кто не служил в армии.

Нилов добавил, что выступал с предложением ввести дополнительные налоги на тех, кто из-за отсутствия службы в армии не подлежит мобилизации. По словам Нилова, это несправедливо, когда «откосившие» не подпадают под мобилизацию, а прошедших военную службу призывают заново.

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Нилов добавил, что полностью поддерживает предложение о повышенной налоговой ставке для тех, кто уехал из страны. Также он добавил, что на них не должны распространяться никакие льготы.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавших из страны россиян не нужно завлекать обратно обещаниями о льготах и преференциях. Необходимо сделать так, чтобы они осознали свои ошибки. По его словам, для этого необходимо повысить налоговую ставку для тех, кто продолжает работать на удаленке из-за границы. Володин добавил, что такой законопроект уже разрабатывают.

Первым о подготовке законопроекта по ограничениям на работу для уехавших за границу заявил сенатор Андрей Клишас. Он подчеркнул, что нужно пресекать схемы, которые позволяют людям, оставаясь за рубежом, получать зарплату из России.

В Госдуме заявили о законопроекте, который введет запрет на трудовые контракты на удаленную работу с потерявшими налоговое резидентство россиянами. Окончательный список профессий определит правительство.

Россияне перестают быть налоговыми резидентами, если 180 дней в году проводят вне страны. Ставка НДФЛ в таком случае повышается до 30%.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вводить запрет на удаленную работу для уехавших преждевременно. Он подчеркнул, что речь идет об IT-специалистах, которые в большинстве продолжают работать на отечественные компании.