Власть 09 декабря 2023, 12:33 Раскрыты просьбы Россиян к Путину перед прямой линией Россияне в заявках напрямую линию попросили Путина о жилье и медпомощи РИА «Новости»

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Жилье и медицинская помощь стали главными темами обращений россиян к президенту страны Владимиру Путину. Это следует из данных сайта «Итоги года», куда люди присылают свои запросы к предстоящему прямому эфиру с лидером страны.

С жалобами на проблемы с медицинской помощью к главе государства обратились жители Новосибирской области. В своем заявлении они подчеркнули, что в городе Бердске не хватает врачей. Дефицит медицинских специалистов также наблюдается в Норильске Красноярского края и Веселовском районе Ростовской области, где закрылся единственный детский стационар.

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Жители города Рузаевка в Мордовии пожаловались Путину, что их дома признали ветхими и внесли в программу по расселению. Но в 2021 году администрация вычеркнула людей из списка, сославшись на закон о заблокированных застройках. Люди попросили главу государства вмешаться.

Волнуют россиян и другие вопросы. Житель Чебоксар сообщил, что в следующем году городу исполняется 550 лет. Но администрация сильно затянула с решением об открытии Музея города. Автор запроса попросил президента о помощи. Студенты Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа в своем видеообращении рассказали, что ремонт и реставрация здания учебного заведения затянулась.

Вопросы и жалобы россияне на прямую линию президента с Владимиром Путиным могут направить по телефону 8-800-200 -40-40, по СМС на номер 0-40-40, через «ВКонтакте» и «Одноклассники», приложения для гаджетов, а также через сайт «Итоги года с Владимиром Путиным».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, по предварительной оценке, общее число вопросов и просьб к президенту России превысит миллион, из которых президент ответит на несколько десятков. Остальные отработает Общероссийский народный фронт в кооперации с губернаторами и представителями крупного бизнеса.