Раскрыты подробности ремонта здания Госдумы

«Сейчас завершат работу по проекту. И он будет основой для заливки пустот жидким бетоном. И фундамент будет укреплен», — сказал Володин.

Госдума временно переедет Подробнее

По его данным, пустоты и просадка фундамента под зданием на Охотном Ряду были обнаружены на заключительном этапе подготовки реконструкции зала пленарного заседания. Но до аварийного состояния дефекты пока не дошли.

Володин рассказал, что реконструкция зала начнется после того, как пустоты будут залиты.

«На время ремонта зала пленарных заседаний депутаты переедут в Колонный зал Дома союзов, и тогда его загрузка будет больше, чем 100%, она практически будет круглосуточная», — сказал Володин.

Переезд в здание Дома союзов произойдет по распоряжению президента России Владимира Путина.

Туда также переберутся на время подразделения МЧС, ФСО, ФСБ и подведомственные Управделами президента организации, обеспечивающие деятельность Госдумы.