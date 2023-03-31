Власть 31 марта 2023, 15:14 Раскрыты основные тезисы новой Концепции внешней политики России Равноправное международное сотрудничество стало основой новой Концепции внешней политики РИА «Новости»

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Целями внешней политики России стало стремление к равноправному сотрудничеству с другими странами. Для этого страна намерена вести мирный диалог на основе уважения общепризнанных принципов и норм международного права. Об этом говорится в тексте Концепции внешней политики, опубликованном на портале нормативно правовых актов.

«Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права и стремлении к равноправному международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов», — указали в документе.

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Приоритетами внешней политики страны в концепции указали противодействие русофобии и консолидацию международных усилий для уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей.

В целом страна намерена проводить самостоятельный внешнеполитический курс с учетом ее национальных интересов и возложенной ответственности за поддержание мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Президент Владимир Путин на совещании Совета безопасности, где обсуждалась новая версия Концепции внешней политики России, обозначил главные цели документа: укрепление суверенитета и продвижение роли страны в решении глобальных проблем для формирования многополярного мира.