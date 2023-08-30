Власть 30 августа 2023, 17:10 Раскрыты меры для стабилизации цен на российском рынке топлива Вице-премьер Новак: правительство не допустит колебаний цен на топливо РИА «Новости»

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Правительство России разрабатывает меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Речь идет о создании списка экспортеров сырья, увеличении максимального объема поставок на биржу, а также оптимизации графика ремонтов перерабатывающих заводов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, это поможет стабилизировать ситуацию с ценами и сохранит баланс спроса и предложения.

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«Идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы не было дефицита и был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить серый экспорт», — заявил Новак.

Вице-премьер добавил, что в целом ситуация на топливном рынке не критическая, но требуются меры, чтобы сезон посевной, где задействовано большое количество техники, прошел без каких-либо потрясений.

«Мы сейчас в том числе с потребителями из сельского хозяйства работаем, чтобы обеспечить необходимые объемы, чтобы обеспечить равномерность, чтобы не было колебаний на рынке», — добавил Новак.

Южные регионы России столкнулись с дефицитом топлива после прекращения работы ряда автозаправочных станций, которые обеспечивал сырьем, закрывшийся на плановый ремонт Астраханский газоперерабатывающий завод.

В Министерстве энергетики после сообщений о дефиците топлива создали специальный штаб. В ведомстве подчеркнули, что часть экспортного объема уже направили на внутренний рынок, а также организовали поставки горючего с нефтебаз.