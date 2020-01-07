Раскрыто возможное наказание для Жириновского за раздачу денег со словами о «холопах»

«Заявлений от тех, кто считает себя пострадавшими, пока не поступало. Если будут заявления, мы будем их рассматривать», — отметил депутат.

При этом он пояснил, что депутатская комиссия сама может указать коллеге на недопустимость его поведения или высказывания. В качестве вероятного наказания Жириновскому могут предложить извиниться за нарушение этики депутата, а также сообщить о его поведении В СМИ.

Ранее за нарушение норм поведения депутат могли лишить слова на одно или несколько заседаний. Однако недавно это наказание исключили из списка санкций в отношение народных избранников.

Ранее Отари Аршба уточнял, что ближайшее заседание комиссии по этике пройдет 13 января, когда все депутаты вернутся в Москву после новогодних каникул.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулок по центру российской столицы в местах народных гуляний начал дарить подарки прохожим. Он раздавал деньги для покупки подарков и чебуреки. Все свои акции он транслировал в Instagram. В опубликованном ролике можно услышать, как политик, раздавая деньги говорит: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы».

На сайте ЛДПР говорилось, что таким образом лидер партии решил заменить Деда Мороза.