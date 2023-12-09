Власть 09 декабря 2023, 16:28 Раскрыт состав инициативной группы по выдвижению Путина на выборах Инициативная группа по выдвижению Путина на выборы 2024 начала работу РИА «Новости»

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В субботу в Москве прошло собрание инициативной группы по выдвижению президента Владимира Путина кандидатом на новых выборах главы государства. Об этом сообщил РБК.

Мероприятие состоялось на штаб-квартире Общероссийского Народного фронта.

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В состав инициативной группы вышли секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, актер Владимир Машков, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, главный врач московской больницы 52 Марьяна Лысенко, спикер законодательного собрания Донецкой народной республики Артем Жога, глава РСПП Александр Шохин, певица Полина Гагарина и другие.

Ранее стало известно о решении Путина баллотироваться на выборы президента в 2024 году. ЦИК определил, что они пройдут с 15 по 17 марта.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал правильным решение Путина участвовать в выборах в этот непростой период, который переживает Россия.