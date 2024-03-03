Власть 03 марта 2024, 15:09 Раскрыт рабочий график Путина на неделю с 4 по 10 марта Путин пообщается с гостями Всемирного фестиваля молодежи на следующей неделе РИА «Новости»

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Поездки по регионам и общение с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сириусе, включили в рабочий график президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, выложивший в своем Telegram-канале отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин».

Журналист подчеркнул, что на неделе с 4 по 10 марта глава государства пообщается с гостями и участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В каком формате пройдет встреча и прибудет ли Путин в Сириус, Зарубин не уточнил.

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Корреспондент добавил, что в графике президента говорится о продолжении поездок по регионам. Кроме того, президент России поздравит жительниц страны с Международным женским днем.

Также в планах российского лидера множество других крупных событий.

Всемирный фестиваль молодежи стартовал на федеральной территории Сириус в первый день весны и продлится до 7 марта.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что для участия в фестивале приехали делегации 170 стран. Он добавил, что территорию выбрали неслучайно — там находятся объекты, построенные к зимним Олимпийским играм 2014 года.