Рашкин: прокуратура запросила лишь частичное снятие депутатской неприкосновенности

Представление генерального прокурора предусматривает лишь частичное снятие депутатской неприкосновенности. Однако это позволит проводить допросы и обыски по делу о добыче лося. Об этом депутат Госдумы Валерий Рашкин рассказал «Интерфаксу».

«В представлении генпрокурора написано, что запрашивается лишь частичное, неполное снятие депутатской неприкосновенности», — отметил он.

Рашкин подчеркнул, что это позволит следствию проводить допросы, очные ставки и обыски. При этом ранее он сообщал, что не сомневается: большинство депутатов Госдумы поддержат обращение генпрокурора о снятии с него неприкосновенности.

Он также уточнил, что «был глубоко убежден, что разрешение есть на охоту», однако реальное наличие документа не проверял. Кроме того, Рашкин пояснил, по какой причине отказался от освидетельствования на алкоголь на месте происшествия.

«Я сознательно, предполагая, что идет провокация против меня, в том числе и товарищей, отказался от освидетельствования», — сказал он, уточнив, что считает это «направленной операцией» по его дискредитации.

Ранее Рашкин сознался, что застрелил лося. До этого он утверждал, что нашел мертвое животное во время лесной прогулки и решил забрать его с собой.