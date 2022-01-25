Рашкин пожаловался на невозможность купить живого лося
Депутат ГД Рашкин пожаловался на невозможность купить живого лося
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался на то, что не может купить живого лося. Он хотел выпустить животное в лес взамен убитого во время незаконной охоты в Саратовской области, но ему отказываются его продавать.
«Я хочу купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области. Но мне отказываются его продавать. Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он там живет», — признался депутат, чьи слова процитировало РИА «Новости».
Ранее Рашкин уже признавался в желании купить лося. По его словам, стоимость животного составляет от 90 до 800 тысяч рублей. Он также отмечал, что не исключает вариант привоза лося из США.
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин отправился на охоту на лося в Саратовской области, не имея разрешения. Застрелив животное, депутат попытался вывезти части туши в багажнике автомобиля, когда его задержала полиция.
В результате Рашкина лишили депутатской неприкосновенности, также на него завели уголовное дело о незаконной охоте. Ему запретили посещать охотничьи угодья и покидать дом в вечернее время — это ограничение будет действовать до 13 февраля 2022 года. Кроме того, парламентария на полтора года лишили водительских прав.