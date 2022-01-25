Рашкин пожаловался на невозможность купить живого лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался на то, что не может купить живого лося. Он хотел выпустить животное в лес взамен убитого во время незаконной охоты в Саратовской области, но ему отказываются его продавать.

«Я хочу купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области. Но мне отказываются его продавать. Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он там живет», — признался депутат, чьи слова процитировало РИА «Новости».

Ранее Рашкин уже признавался в желании купить лося. По его словам, стоимость животного составляет от 90 до 800 тысяч рублей. Он также отмечал, что не исключает вариант привоза лося из США.

По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин отправился на охоту на лося в Саратовской области, не имея разрешения. Застрелив животное, депутат попытался вывезти части туши в багажнике автомобиля, когда его задержала полиция.

В результате Рашкина лишили депутатской неприкосновенности, также на него завели уголовное дело о незаконной охоте. Ему запретили посещать охотничьи угодья и покидать дом в вечернее время — это ограничение будет действовать до 13 февраля 2022 года. Кроме того, парламентария на полтора года лишили водительских прав.