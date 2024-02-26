Власть 26 февраля 2024, 20:24 «Рано забегать вперед». Песков — о сроках проведения СВО Песков: Путин получает доклады о ситуации в зоне СВО в онлайн-режиме РИА «Новости»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получает данные о ситуации в зоне специальной военной операции в режиме онлайн. Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал возможные сроки СВО в свете военных успехов российской армии.

Песков ответил на вопрос, могут ли успехи российских военных повлиять на сроки СВО. По словам пресс-секретаря Путина, пока рано отвечать на этот вопрос, армия ведет напряженную работу.

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Ранее Песков прокомментировал кадры первого уничтоженного танка Abrams, которые США поставили ВСУ. По словам официального представителя Кремля, американская бронетехника в зоне СВО будет «гореть так же, как и другая».

«Это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризуют Украину и делают это ежедневно», — добавил Песков.