Рамзан Кадыров вновь предложил радикальное решение ситуации вокруг Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы лично он был на месте президента России, то «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». Запись с резким высказыванием российского политика опубликовал в своем аккаунте в Instagram председатель парламента республики Магомед Даудов.

Рамзан Кадыров пояснил, что на текущий момент Украина полностью находится под контролем со стороны Соединенных Штатов.

«А что, Россия должна уступать западным странам, которые за девять тысяч километров между Украиной и Америкой?» — отметил политик. Как пояснил глава Чечни, США сейчас выбрали себе целью организацию новой военной базы неподалеку от российской границы, при этом самой Украине они не желают никакого процветания.

По словам Рамзана Кадырова, в том случае, когда сами украинцы не ощущают, что такому напору нужно противостоять, — взять все в свои руки должна именно Россия.

Большой резонанс вызвало и предыдущее высказывание Рамзана Кадырова на тему Украины, которое он сделал в декабре прошлого года. Тогда глава Чечни отметил, что если украинские власти продолжат так себя вести, то «Украину должны присоединить к нашей стране».

Позднее Рамзан Кадыров пояснил, что эти слова выражали исключительно его личное мнение, и в тот момент он выступал не как официальный политик, а просто как гражданин России, который переживает за всю свою страну и ее население.