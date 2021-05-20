Заммэра Москвы предложила ввести финансовую ответственность для тех, кто не следит за здоровьем

Люди, которые не заботятся о своем здоровье, должны нести финансовую ответственность. Ввести ее предложила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом она заявила во время Московского онкологического форума. Ее слова процитировало РИАМО.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести», — сказала она.

Ракова подчеркнула, что эти меры позволят обезопасить граждан.

Первый Московский между­народный онколо­гический форум стартовал в столице 20 мая. Он продлится два дня — за это время пройдет более 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии. Кроме того, состоятся открытые лекции и выставка.

В рамках форума врачи, эксперты представители власти и медицинских организаций обсудят важные вопросы относительно онкологических болезней, а также будут перенимать опыт Москвы в этой области.