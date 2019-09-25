Глава МИД России Сергей Лавров «поблагодарил» США за выданную визу. Ее получение позволило министру иностранных дел принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Свое мнение на этот счет Лавров высказал на министерской встрече в «астанинском формате». Его слова привело РИА «Новости».

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал», — подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что ценит возможность встретиться в Нью-Йорке.

Визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, не получили 10 российских дипломатов, среди которых оказались глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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В госдепартаменте США причины отказа комментировать не стали. В американском ведомстве заметили, что визовые вопросы рассматриваются индивидуально. Информация об этом носит конфиденциальный характер.

По словам председателя Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Орджоникидзе, Соединенные Штаты обязаны выдавать визы представителям стран, которые принимают участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Отказ, подчеркнул он, нарушает соглашение, существующее между США и международной организацией.