Кремль сформирует единую систему работы с молодежью

Администрация президента изменит систему работы с молодежью. Несколько структур будут заниматься воспитанием школьников, сообщил «Коммерсант».

Речь идет о Росмолодежи, Российском движении школьников и советниках директоров по воспитательной работе. Координировать процесс будет внутриполитический блок Кремля, где может появиться новый департамент по воспитанию, рассказали собеседники издания.

Новый руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева заявила, что нужно масштабировать все текущие проекты и создавать новые, чтобы охватить тех, кто раньше находился «за контуром».

Замглавы администрации Сергей Кириенко отметил, что учитель должен передавать молодежи не только знания, но и определенное отношение к жизни. А школы должны нести ответственность за воспитание, передачу традиций и ценностей.

Советников директора по воспитательной работе («навигаторов детства») будет курировать исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Она заявила, что воспитатель должен будет отвечать на неудобные вопросы. Ребенку он предложит серьезнее изучить конкретную тему, прежде чем делать какие-либо выводы.