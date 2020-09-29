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    29 сентября 2020, 00:10

    Назван основной показатель оценки работы российских губернаторов

    Анатолий Минкин

    Оценку работу губернаторов российских регионов нужно проводить по удовлетворенности населения их деятельностью. Это должен быть основной показатель, так как руководители регионов работают прежде всего для людей. С таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин на расширенном заседании президиума Госсовета. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
    Назван основной показатель оценки работы российских губернаторов

    Он отметил, что работа губернаторов важна для экономики страны, но в первую очередь важно то, что это все делается для населения, а значит оценка жителей первостепенна.

    Также Собянин рассказал, что власти создали структуру для оценки эффективности работы по реализации национальных проектов. Система включит в себя четыре раздела: полное достижение реализации национальных целей, общественно-значимые показатели, выполнение работы губернаторов по нацпроектам и показатели по конкретным точкам каждой из целей.

    Мэр Москвы предложил, что показатели национальных проектов анализировать с 2020 года, так как это сложный период, на который повлияла пандемия коронавируса.

    Президент России Владимир Путин согласился с тем, что ключевой оценкой эффективности, как федеральных так и региональных властей должно стать повышение качества жизни граждан. Он отметил, что все участники Госсовета должны продемонстрировать результаты по реализации национальных проектов к 2021 году.

    Национальные проекты президент России утвердил в 2018 году. Они разработаны по трем направлениям: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост.

    В каждое из них входит несколько узких пунктов. Здравоохранения, демография, образования и культура стали частью национального проекта человеческий капитал.

    Безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология вошли во второй национальный проект комфортная среда для жизни.

    Наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры стали частью экономического роста.

    Новости SMI.FM