Назван основной показатель оценки работы российских губернаторов

Он отметил, что работа губернаторов важна для экономики страны, но в первую очередь важно то, что это все делается для населения, а значит оценка жителей первостепенна.

Также Собянин рассказал, что власти создали структуру для оценки эффективности работы по реализации национальных проектов. Система включит в себя четыре раздела: полное достижение реализации национальных целей, общественно-значимые показатели, выполнение работы губернаторов по нацпроектам и показатели по конкретным точкам каждой из целей.

Мэр Москвы предложил, что показатели национальных проектов анализировать с 2020 года, так как это сложный период, на который повлияла пандемия коронавируса.

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что ключевой оценкой эффективности, как федеральных так и региональных властей должно стать повышение качества жизни граждан. Он отметил, что все участники Госсовета должны продемонстрировать результаты по реализации национальных проектов к 2021 году.

Национальные проекты президент России утвердил в 2018 году. Они разработаны по трем направлениям: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост.

В каждое из них входит несколько узких пунктов. Здравоохранения, демография, образования и культура стали частью национального проекта человеческий капитал.

Безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология вошли во второй национальный проект комфортная среда для жизни.

Наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры стали частью экономического роста.