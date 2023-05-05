Власть 05 мая 2023, 07:22 Работу Telegram-каналов предложили регулировать по примеру СМИ Глава СПЧ Фадеев: надо задуматься о регулировании работы Telegram-каналов по примеру СМИ Unsplash

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Деятельность Telegram-каналов надо проанализировать Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, можно задуматься об их законодательном регулировании. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, сейчас Telegram-каналы остаются «в вольном поле».

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«Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», — заявил Фадеев в ответ на вопрос о том, надо ли регулировать данную сферу.

Глава СПЧ признался, что его как бывшего работника СМИ немного раздражает особенности работы Telegram-каналов. Ведь многие из них по смыслу и содержанию их деятельности очень похожи на традиционные средства массовой информации.

При этом обычные СМИ работают по закону, который предполагает ответственность за клевету, вранье, нарушение тайны. Кроме того, за ними следит Роскомандзор и при необходимости выдает им предупреждения.

«Я считаю, что закон о СМИ нужно менять и установить единые правила для создателей и распространителей информации», — подчеркнул Фадеев.

Он добавил, что все должны находиться в равных условиях. Ранее глава СПЧ предложил не пользоваться в России «Википедией», а создать свою онлайн-энциклопедию.