Власть 25 февраля 2023, 19:39 Работу российских учителей назвали «линией фронта» за будущее Первый замглавы АП Кириенко: российские педагоги заслуживают уважения и благодарности Roman Mager / Unsplash

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Российские педагоги выполняют очень важную государственную задачу, прививая следующему поколению россиян знания, ценности и убеждения, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, учителя работают на «линии фронта за будущее», сообщил ТАСС.

Кириенко выступил на дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога». Он рассказал, что учителя работают на «линии фронта будущего», потому что от них зависит, какие ценности будут разделять представители подрастающего поколения.

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«Настоящие профессионалы <…> заслуживают колоссального уважения и огромной благодарности не только от своих воспитанников, их родителей, но и от общества и страны в целом», — сказал Кириенко.

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Жителей Московской области пригласили принять участие в конкурсе рассказов о сельских учителях. Сделать это может каждый. Для этого достаточно опубликовать фотографию наставника или педагога в социальной сети, прикрепить небольшой рассказ о нем и сопроводить все это хештегами #ПодвигСела #ПедагогНаставник #СельскийУчитель #РССМ.