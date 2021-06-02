Работу иноагентов во время избирательных кампаний предложили ограничить

Депутат Государственной думы Евгений Федоров выступил с идеей запретить НКО и СМИ, которые признали иностранными агентами, проводить соцопросы во время избирательных кампаний. Об этом он написал в письме генеральному прокурору России Игорю Краснову.

Копия документа оказалась в распоряжении RT. По мнению Федорова, НКО и признанные иноагентами СМИ могут осуществлять политическую деятельность и проводить соцопросы в период избирательных кампаний в России.

Депутат считает, что таким образом организации, которые получают финансирование из-за рубежа, могут манипулировать данными для создания в обществе ложного представления о поддержке того или иного кандидата или политической партии.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность ограничения права НКО и СМИ, признанных выполняющими функцию иностранного агента, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний, связанные с уровнем поддержки участников выборов», — сказано в обращении.

Парламентарий в качестве примера привел прошедшие летом 2020 года выборы президента в Белоруссии. По его словам, НКО и СМИ, финансируемые из иностранных источников, пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране. В частности, они искусственно занижали рейтинг «действующего главы государства, что показали фактические результаты выборов».