Работу губернаторов в России будут оценивать по готовности региона к ЧС

Работу региональных и местных властей оценят на эффективность при чрезвычайных ситуациях. Критерии разработают в МЧС. По ним определят, насколько хорошо население и территории субъектов защищены от ЧС.

Обязанности по разработке лягут на специалистов Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сейчас в ВНИИ заняты анализом состояния гражданской защиты и безопасности людей и территорий. Информацию собирают из разных российских регионов. По ней впоследствии определят, какие показатели работы необходимо ввести для субъектов РФ.

ВНИИ ГО ЧС также представит рекомендации, которые помогут оценить, насколько эффективны мероприятия по защите населения и территорий от ЧС. За их основу возьмут указы президента страны, правительственные постановления и другие нормативные правовые документы.

В МЧС не исключают, что направят результаты работы в Минэкономразвития РФ, сформировав необходимые предложения.

Указ об эффективности деятельности глав регионов подписал 25 апреля 2019 года президент России Владимир Путин. Ее оценивают по 15 показателям. Среди них уровень доверия к власти, достижения в области экономики и социальной сферы.