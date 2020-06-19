Работодателей обяжут хвалить сотрудников

Депутаты «Единой России» намерены после голосования за поправки в Конституцию внести в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей морально и материально стимулировать сотрудников. Сейчас в основной закон России вносятся общие положения о социальном партнерстве и уважению к труду.

Как пояснили газете «Известия» во фракции «ЕР», они будут позже конкретизированы отдельными документами.

Первый зампред фракции Андрей Исаев заявил, что реализация принципов сбалансированности обязанностей и прав граждан в рамках социального партнерства поправками возлагается на государство.

Все они должны получить дальнейшее закрепление в Трудовом кодексе (ТК). В том числе должна появиться норма, которая обяжет работодателей создавать формы морального и материального стимулирования трудящихся Андрей Исаев

Стимулами могут быть грамоты, благодарности, рекомендательные письма для поступления в высшее учебное заведение, дополнительные дни отдыха и доски почета. Парламентарии также намерены прописать в ТК поддержку ветеранов труда и систему наставничества.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов признал, что благодарности и поощрения — дело хорошее. Но, по его мнению, социальное партнерство нужно развивать, повышая минимальную оплату труда (МРОТ).

«Труд должен быть достойно оплачен, а у нас он явно недооценен. Отсутствие средств у работающего человека, когда, получая небольшую зарплату, еще и платит подоходный налог, ставит его и семью за черту бедности», — заявил Нилов.

Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков напротив, поддержал инициативу.

Ранее Шмаков сообщил «360», что внесение в Конституцию поправку о МРОТ заставит недобровестных работодателей соблюдать закон, и переловить его нарушителей будет легче.