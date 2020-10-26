Кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в Санкт-Петерберге власти запретили до 29 ноября работать в ночное время ресторанам, барами и кафе. Временно приостановлена работа ночью и в учреждениях общепита при гостиницах.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение, подписанное губернатором Петербурга Александром Бегловым, речь идет о промежутке времени между 23:00 и 06:00 часами, начиная с 26 октября.

«Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября 2020 года. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена», — сказано в документе.

Была также запрещена деятельность детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров в объектах торговли, общественного питания и в ТЦ. Ношение масок, перчаток и социальная дистанция остались неизменны.

Предпринимателей обязали принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, и получить уникальный QR-код. Его необходимо разместить на видном месте.

С 26 октября исполнение распоряжения губернатора начнут проверять мобильные контрольно-надзорные группы.

Работодателям рекомендовали перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников, а также воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий.