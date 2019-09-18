  • «Работают не хуже россиян»: в СПЧ усомнились в возмущении сограждан из-за роста трудовых мигрантов

    18 сентября 2019, 14:32

    Ольга Чеснокова

    Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с ИА НСН выразил сомнения, что российское общество недовольно потоком рабочей силы из-за рубежа. По его мнению, россияне это даже приветствуют.

    Желание россиян сократить поток мигрантов объяснили конкуренцией

    Подробнее

    Бобров не согласился с результатами опроса «Левада-центра», согласно которым большинство россиян не довольны ростом трудовых мигрантов из-за рубежа: за ограничение потока иностранных граждан выступили 72% опрошенных.

    Глава комиссии по миграционной политике СПЧ уверен, что отношение сограждан к мигрантам даже улучшилось в последнее время. По его словам, в российском обществе развита толерантность, а к людям приходит мудрость.

    «Чуть-чуть, но улучшается. Никаких ухудшающихся аспектов нет. Кому нужно воспользоваться услугами садовника, нянечки или дворников, разумеется, берут мигрантов. Например, представителей Украины, Белоруссии, Узбекистана, они работают не хуже россиян», — заявил Бобров.