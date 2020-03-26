Работа Совета Федерации изменилась из-за коронавируса

«Члены Совета Федерации, ушедшие на карантин, продолжают работу, но в удаленном режиме. Через специальное приложение, установленное на рабочих ноутбуках или планшетах, члены комитета посредством видеконференцсвязи могут голосовать по вопросам повестки комитета, а также в онлайн-режиме выразить свою позицию по той или иной теме», — заметил председатель комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он подчеркнул, что кворум пленарного заседания — 86 сенаторов. Остальные члены Совета Федерации могут посмотреть трансляцию на официальном сайте и «на имя председателя направить свою позицию по повестке дня».

По словам сенатора, профильный комитет уже организовал тестовую трансляцию с участием трех его коллег.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова решила перейти на самоизоляцию. Ранее она контактировала с людьми, которые недавно вернулись из других стран.

«Людмила Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — добавил лава комитета Андрей Клишас.

«Речь идет о том, чтобы максимально работать без посещения публичных мероприятий, а также использовать для работы компьютер. Ничего особенного у нас не произошло. Даны руководством палаты рекомендации о том, как беречь себя тем, кто находится в группе риска», — пояснил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров.