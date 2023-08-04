04 августа 2023, 13:45
Работа нового посла Великобритании в России не изменит отношения стран — Песков
Песков: Кремль не ждет, что новый посол Великобритании изменит отношения страны с Россией
Кремль не рассчитывает, что прибытие нового посла Великобритании в Россию повлияет на отношения государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
Журналисты спросили у пресс-секретаря Владимира Путина, есть ли надежды, что работа нового британского посла поможет России и Великобритании прийти к конструктиву в отношениях.
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«Нет, никаких нет», — ответил Песков.
Новым британским послом в России станет кадровый дипломат Найджел Кейси, сообщил RT. Он сменит на этом посту Дебору Броннерт, которую переведут на другую дипломатическую должность. Кейси приступит к работе в ноябре 2023 года, указали в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Ранее Соединенное Королевство отказалось выдавать визы российским дипломатам для участия в сессии ООН. По словам делегатов из России, этим решением Великобритания нарушила международные обязательства.
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