Рабочую группу по водородной энергетике создадут в России

Межведомственную рабочую группу по развитию водородной энергетики создадут в России. Такое распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Образовать межведомственную рабочую группу по развитию в Российской Федерации водородной энергетики и утвердить ее состав», — сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, руководить группой будет вице-премьер Александр Новак. За научной деятельностью будет следить ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Еще в состав рабочей группы включили гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, помощника президента Максима Орешкина, главу Минэкономразвития Максима Решетникова и других высокопоставленных лиц.

Ранее Новак сообщал, что правительство намерено решить несколько задач в области развития водородной энергетики. В частности в России хотят открыть производство водорода, ориентированного на экспорт.