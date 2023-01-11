Власть 11 января 2023, 16:40 «Рабочий процесс». Песков прокомментировал критику Путина в адрес Мантурова Песков назвал обычным процессом критику Путина в адрес Мантурова Пресс-служба Кремля

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал критику президента страны Владимира Путина в адрес вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он сообщил ТАСС, что ничего обычного в сложившейся ситуации нет.

«Нет. Это обычный рабочий процесс», — сказал Песков.

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Ранее Путин отчитал Мантурова за слишком долгое оформление заказов на воздушные суда. Российского лидера возмутило отсутствие у авиазаводов заказов на 2023 год.

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Путин заявил, что предприятия должны понимать, сколько военных и гражданских судов будет заказано. Его не устроили обещания решить этот вопрос в ближайшее время. Глава государства поручил правительству отчитаться о проделанной работе в течение месяца.

На вопрос, есть ли у экс-депутата Верховной рады и лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука российское гражданство, Песков ничего не ответил. Накануне президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука и еще трех депутатов.