Власть 28 ноября 2023, 10:00 Рабочие места решили сохранить за добровольцами Росгвардии Правительство поддержало сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство одобрило законопроект депутатов и членов Совета Федерации о социальных гарантиях и трудовых льготах для добровольцев Росгвардии и членов их семей. Об этом сообщили «Известия», в распоряжении которых оказался проект отзыва кабмина.

Инициативу рассмотрели накануне. Госдума приняла проект в первом чтении еще в октябре. Согласное ему, депутаты предлагают сохранить рабочие места и социально-трудовые гарантии за добровольцами Росгвардии на время контракта. А их женам при наличии несовершеннолетних детей хотят предоставить преимущество остаться на работе при сокращении штата.

Реклама

Если супруга добровольца воспитывает детей до 14 лет, то сотрудников ведомства нельзя отправлять в служебные командировки без письменного согласия, привлекать к сверхурочной работе, в том числе работе ночью, в выходные и праздничные дни.

Недавно сенатор Андрей Турчак рассказал о новых инициативах рабочей группы по вопросам специальной военной операции. Так, добровольцам предложили предоставить те же льготы, которые положены бойцам-контрактникам.