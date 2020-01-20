Рабочая группа решит, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

«Рабочая группа в ближайшее время обсудит процедуру голосования и принципы его организации», — цитирует агентство своего собеседника.

При этом он уточнил, что общероссийское голосование, которое предусмотрено внесенным президентом законопроектом о поправках к Конституции РФ, пройдет тогда, когда парламент уже примет закон.

Заслуженный юрист России, полномочный представитель правительства РФ в КС и Верховном суде РФ Михаил Барщевский рассказал ТАСС о том, что число судей в составе Конституционного суда РФ не является принципиальным вопросом. При этом он отметил, что сокращение могло назреть давно, а сроки рассмотрения дел из-за этого вряд ли увеличатся. Барщевский также добавил, что «важно не количество, а состав».

20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона об изменениях в Конституции РФ.

Депутаты рассмотрят его 23 января. Закон представят глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и юрист Талия Хабриева. Они входят в рабочую группу по подготовке поправок в основной закон России.

По просьбе «360» директор Института политических исследований и член Общественной палаты России Сергей Марков оценил предлагаемые поправки.