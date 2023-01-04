Власть 04 января 2023, 16:43 Рабочая группа по СВО законодательно обеспечит поручения президента по мерам поддержки военных Сенатор Турчак: поручения Путина по поддержке участников СВО — это руководство к действию РИА «Новости»

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Рабочая группа по вопросам спецоперации возьмет на себя законодательное сопровождение поручений президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки солдат и их семей. Об этом написал секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Поручения президента правительству, ведомствам и главам регионов по мерам поддержки участников СВО и их семей, обеспечению военнослужащих — это руководство к действию и для нашей парламентской координационной группы», — отметил он.

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Турчак обратил внимание, что группа также возьмет на себя законодательное сопровождение этих вопросов в Госдуме и контроль исполнения.

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В конце декабря Путин создал группу по вопросам поддержки участников СВО. Среди ее задач — взаимодействие всех уровней власти по военной подготовке, соцзащите участников боевых действий и членов их семей.