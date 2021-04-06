Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин обсудил с RT слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что единственный путь разрешить кризис на востоке страны — это вступление Украины в Североатлантический Альянс.

«Зеленский пытается продать себя и Украину подороже, пытается заинтересовать государства НАТО и США в том, чтобы те максимально поддержали Украину экономически и в военном отношении», — прокомментировал специалист.

По его мнению, с точки зрения военного блока «Украина непривлекательна», поскольку ему придется нести ответственность за политику киевских властей, а НАТО этого не хотелось бы.

По словам Подберезкина, Западу нужен конфликт в Донбассе в таком виде, в каком он сейчас есть. Если же он перерастет в большую войну, то это будет чересчур опасно. Таким образом, каждая из сторон пытается использовать данный конфликт в своих интересах.

«Зеленскому это нужно в качестве главного пряника для вступления в НАТО, а западным странам это нужно для того, чтобы создавать проблемы для России», — резюмировал эксперт.