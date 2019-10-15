«Пытается напугать украинское общество»: политолог оценил слова Пристайко об альтернативе «формуле Штайнмайера»
«Формуле Штайнмайера» нашли болезненную альтернативуПодробнее
Иван Мезюхо считает, что предложение Вадима Пристайко доказывает «безальтернативность» «формулы Штаймайера».
«Украинский министр пытается всячески оправдаться перед радикалами, протестующими против участия Украины в формуле Штайнмайера. По сути, Пристайко пытается найти аргументы за выполнение договоренностей в рамках формулы Штайнмайера. Министр пытается напугать украинское общество безальтернативностью пути движения по формуле Штайнмайера… Такие заявления призваны успокоить украинское общество, взбудораженное протестными выступлениями со стороны радикалов и интегральных украинских националистов», — заявил политолог.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что единственная альтернатива «формуле Штайнмайера» — это финансовые вливания в армию. По его словам, это негативно отразится на пенсиях и зарплатах.