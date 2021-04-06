Президент Бразилии решил обсудить с Путиным регистрацию «Спутника V»

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом CNN Brasil рассказали источники в окружении Болсонару.

Препарат должны одобрить в Национальном агентстве санитарного надзора (Anvisa). Однако бразильский регулятор уже дважды приостанавливал регистрацию «Спутника V» в стране, требуя дополнительные документы.

Сейчас, по данным Anvisa, производитель не представил 19% необходимых материалов на российскую вакцину, еще 28% бумаг необходимо дополнить.

По данным собеседников телеканала, Болсонару хочет поговорить с российским президентом 6 апреля. Это будет попыткой «выйти из тупика» с одобрением российской вакцины, сообщил источник.

В Бразилии «Спутник V» производит компания Uniao Quimica, заключившая договор с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

26 марта Uniao Quimica обратилась к Anvisa за разрешением на экстренное использование 10 миллионов доз вакцины.

В 2020 году Минздрав США отговаривал Бразилию покупать российские вакцины. Министерство упомянуло об этом в годовом отчете.