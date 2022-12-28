Власть 28 декабря 2022, 22:17 Путины обсудил двустороннее сотрудничество с президентом Кубы Путин по телефону обсудил с президентом Кубы двустороннее сотрудничество РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух страны обсудили двустороннее сотрудничество.

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«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства», — рассказали в Кремле.

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Особое внимание главы государств уделили взаимовыгодной совместной работе в областях энергетики и промышленности. Они договорились активизировать контакты на различных уровнях.

Также президенты подтвердили готовность реализовать идей, которые обсуждали во время визита Бермудеса в Россию в ноябре «при должном учете пожеланий кубинской стороны».

Путин поздравил коллегу с национальным праздником Кубы — Днем освобождения — который в стране отмечают 1 января. Российский лидер пожелал благополучия и процветания всему народу Кубы. В ходе разговора президенты «обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом».

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков 28 декабря сообщил, что Путин отменил перелет в Псков из-за погодных условий.