Путину сообщили о нарушениях в Роскомосе на 30 млн рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил президенту Владимиру Путину о том, что регулятор нашел множественные нарушения в Роскосмосе. В частности, нецелевое использование средств.

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год. Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования», — сказал Кудрин. Запись встречи показал телеканал «Россия 24».

Руководитель Счетной палаты добавил, что нарушения найдены во многих программах промышленности, а также в госкорпорациях, выполняющих «функции главного распорядителя бюджетных средств».

Кудрин сообщил, что ведомство проведет в этом году около 440 проверок. Эксперты обратят особое внимание на системные проблемы.

«Интерфакс» напомнил, что Счетная палата перенесла с прошлого на этот год проверку эффективности расходования бюджетных средств корпорацией Роскосмос, РКЦ «Прогресс» РКС, НПО имени Лавочкина. Проверка проходит в рамках аудита госпрограмм России по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики».