Власть 07 сентября 2023, 16:08 Путину рассказали об основных проблемах Мордовии Президент Путин провел рабочую встречу с главой Мордовии Здуновым Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

На совещании они обсудили социально-экономическое развитие региона. Здунов указал на ключевые проблемы Мордовии — демографический вопрос, изношенность систем ЖКХ и сельское хозяйство.

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«Считаю, что основная проблема — в финансах. Надо по финансам до конца разобраться, с бюджетом», — подчеркнул глава республики.

По его словам, Мордовия остается дотационным регионом. Необходимо нарастить собственные доходы, поэтому сейчас основное направление работы — развитие экономики, уточнил Здунов.

Он поблагодарил президента за то, что в прошлом году с региона сняли бюджетные меры принуждения и запреты на капвложения. После этого республика сразу «вздохнула», заверил глава Мордовии.

Российский лидер накануне провел совещание по развитию дальневосточных городов в онлайн-режиме. Темой заседания стала реализация программы развития Анадыря, Магадана, Якутска.